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Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО вышел в онлайне

Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО вышел в онлайне
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21 июля состоялась цифровая премьера фильма «День разоблачения». Новая работа Стивена Спилберга про вторжение пришельцев уже доступна на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, фантастический блокбастер добрался до стримингов спустя 45 дней после ранней премьеры. За этот срок лента собрала в прокате $ 234 млн, окупив свой бюджет. Критики и зрители оценили новинку в основном положительно: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 80% и 70% аудитории соответственно.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Режиссёром «Дня разоблачения» выступил культовый постановщик Стивен Спилберг («Челюсти»). Композитором картины стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и режиссёра.

Наш обзор фильма
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
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