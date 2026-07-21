«Один из величайших актёров»: Кристофер Нолан — о работе с Кристианом Бэйлом

Британский режиссёр Кристофер Нолан дал небольшое интервью изданию THR в честь премьеры «Одиссеи» — своего нового фильма. В разговоре речь зашла в том числе о Кристиане Бэйле — актёр сыграл Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь» постановщика — после чего они до сих пор не сотрудничали.

Нолан заявил, что Бэйлу обязательно найдётся место в будущих проектах постановщика. Сам режиссёр очень рад будущему переизданию «Престижа» — ленту в честь 20-летия вновь покажут в кинотеатрах, главную роль фокусника в ней как раз сыграл Кристиан Бэйл.

О, конечно, я обязательно поработаю с Кристианом в будущем. Он один из величайших актёров своего поколения, и мне очень понравилось работать с ним. Я в восторге, что они собираются перевыпустить «Престиж», потому что это одна из его самых недооценённых работ. Я очень рад представить его свежей аудитории.

Премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля в мировых кинотеатрах. Лента получает восторженные отзывы от аудитории и за первые выходные собрала рекордные для Кристофера Нолана $ 264 млн. Что касается «Престижа», то фантастическую картину снова покажут в кинотеатрах в январе 2027 года.