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Создатели нейросети Claude выплатят рекордные $ 1,5 млрд писателям за кражу книг

Создатели нейросети Claude выплатят рекордные $ 1,5 млрд писателям за кражу книг
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20 июля в США завершилось судебное заседание против компании Anthropic, создателей популярной нейросети Claude. По итогам суда разработчики семейства больших языковых моделей (LLM) выплатят американским писателям около $ 1,5 млрд — за каждую книгу создатели заплатят около $ 3000.

Так, разработчиков Claude признали виновными в краже интеллектуальной собственности писателей. По данным суда, в Anthropic обучали свои нейросети с помощью пиратских книг, не спросив разрешения у авторов. Авторы подали иск ещё в 2024 году — всё это время адвокаты коллективного дела готовили доказательства вины корпорации.

Таким образом, дело против Anthropic стало самым крупным судебным решением по делу о нарушении авторских прав в мировой истории. Интересно, что некоторые писатели подали одиночные иски против компании, поэтому общая сумма выплат наверняка окажется ещё больше.

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