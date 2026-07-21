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Авторы «Ла-Ла Ленда» исправили постер к 10-летию фильма по просьбе Райана Гослинга

Авторы «Ла-Ла Ленда» исправили постер к 10-летию фильма по просьбе Райана Гослинга
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Кинокомпания Lionsgate представила обновлённый постер фильма «Ла-Ла Ленд». Ленту вновь покажут в мировых кинотеатрах в августе к 10-летию картины, в честь чего авторы представили новый промоматериал.

Так, главным изменением в постере мюзикла стало новое положение руки героя Райана Гослинга — теперь кисть персонажа смотрит вверх, как у героини Эммы Стоун. Ранее об этой сцене очень жалел актёр, отмечая, что его ровная кисть «преследует его».

В «Ла-Ла Ленде» есть момент, который преследует меня. Мы с Эммой танцуем, и я не знал, что эта сцена станет постером к фильму. Мы должны были поднять руки вверх, и я подумал, что было бы круто сложить кисть более ровно, хотя все говорили мне, что это выглядит не круто. Но я был уверен, что так круче. Когда я смотрю на постер, а я вижу его постоянно, то понимаю, что оригинальная поза была бы лучше. Мой поступок убил энергию сцены.
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Фильм «Ла-Ла Ленд» вышел в 2016 году и получил восторженные отзывы от зрителей и критиков. На «Оскаре»-2017 лента получила шесть наград, включая статуэтку за лучшего режиссёра.

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