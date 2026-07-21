Дополнение «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» представят на gamescom 2026 — официально

Компания CD Projekt RED анонсировала первый большой показ «Баллад прошлого» — нового сюжетного дополнения для «Ведьмака 3». Будущий аддон полноценно представят на стриме Opening Night Live, который станет открытием фестиваля gamescom в Германии.

Будущая трансляция пройдёт 25 августа, начало в 21:00 мск. Ожидается, что авторы покажут первый геймплей дополнения, за разработку которого отвечает студия Fool's Theory, авторы ремейка первого «Ведьмака».

Релиз третьего дополнения для «Ведьмака 3» состоится в 2027 на ПК и консолях. Как ранее отмечали в CD Projekt, «Баллады прошлого» будут сравнимы с «Кровью и вином» по обилию контента.