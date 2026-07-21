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Завершились съёмки второго сезона сериала «Нейровася» от ТНТ

Завершились съёмки второго сезона сериала «Нейровася» от ТНТ
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Телеканал ТНТ, «Лейзи Дог Продакшн» и «М5 Продакшн» объявили о завершении производства второго сезона сериала «Нейровася». Съёмки шоу заняли несколько месяцев, премьера должна состояться уже скоро.

В продолжении оперуполномоченный Василий Фролов продолжает службу вместе со своим самым необычным напарником – нейросетью Светой, которая живёт в его голове. Их союз помогает раскрывать преступления, но одновременно становится всё опаснее для самого Васи. Пока Влад и Даша пытаются найти способ безопасно избавиться от неё, Фролову предстоит разобраться не только с новыми расследованиями, но и с переменами в собственной жизни: он готовится стать отцом в третий раз.

Режиссёром вновь выступает Георгий Даниелянц. Во втором сезоне к своим ролям вернутся Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин и другие актёры.

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