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Как будут выглядеть герои «Трудно быть богом» — первый постер сериала

Как будут выглядеть герои «Трудно быть богом» — первый постер сериала
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Создатели сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких представили дебютный постер проекта. На нём можно рассмотреть главных героев — их роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Никита Кологривый и другие.

Фото: Wink

Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («100 лет тому вперёд»). Сериал выйдет осенью этого года на Wink.

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