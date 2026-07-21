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Детям в России хотят запретить покупать игры и пополнять Steam без разрешения родителей

Детям в России хотят запретить покупать игры и пополнять Steam без разрешения родителей
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В России готовят новые ограничения для подростков — им хотят запретить создавать электронные кошельки для покупок игр, подписок и других сервисов. Как сообщает CNews, Центробанк хочет, чтобы граждане до 18 лет могли делать это только при согласии родителей.

Меру планируют ввести в рамках борьбы с дропперами. Предполагается, что мошенникам будет сложнее обманывать детей, если те не смогут сами создавать электронные кошельки в возрасте с 14 до 18 лет.

При этом в проекте используется термин «электронные средства платежа» (ЭСП) — под него по закону попадают не только кошельки, но и виртуальные карты типа Apple Pay и SberPay, а также мобильные приложения банков. Запрет позволит родителям полностью контролировать все покупки ребёнка в Сети.

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