Детям в России хотят запретить покупать игры и пополнять Steam без разрешения родителей

В России готовят новые ограничения для подростков — им хотят запретить создавать электронные кошельки для покупок игр, подписок и других сервисов. Как сообщает CNews, Центробанк хочет, чтобы граждане до 18 лет могли делать это только при согласии родителей.

Меру планируют ввести в рамках борьбы с дропперами . Предполагается, что мошенникам будет сложнее обманывать детей, если те не смогут сами создавать электронные кошельки в возрасте с 14 до 18 лет.

При этом в проекте используется термин «электронные средства платежа» (ЭСП) — под него по закону попадают не только кошельки, но и виртуальные карты типа Apple Pay и SberPay, а также мобильные приложения банков. Запрет позволит родителям полностью контролировать все покупки ребёнка в Сети.