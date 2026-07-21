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Фильм Человек-паук Новый день (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, когда выйдет, дата выхода

Финальный трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» — премьера 31 июля
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Компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Человек-паук: Новый день». Премьера блокбастера состоится уже 31 июля в зарубежных кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Человек-паук: Новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

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