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Анонсирован новый сезон медиа-турнира BetBoom Streamers Battle по Dota 2 — старт 27 июля

Анонсирован новый сезон медиа-турнира BetBoom Streamers Battle по Dota 2 — старт 27 июля
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Киберспортивный медиа-турнир BetBoom Streamers Battle Dota 14 пройдёт с 27 июля по 2 августа. Восемь звёздных команд разыграют призовой фонд в 4 млн рублей.

Организаторы сохранят две ключевые механики, введённые в прошлом сезоне. Каждый игрок получит рейтинг (от 10 до 99), который определят капитаны команд и эксперты — это позволит уравнять составы. Персонажей перед играми будут выбирать по системе Captain’s Draft + Fearless Draft, чтобы они не повторялись в рамках матча, а набор на карту был случайным.

В Streamers Battle по Dota 2 регулярно принимают участие известные стримеры и киберспортсмены, а также звёзды музыки и традиционного спорта — среди них гроссмейстер Ян Непомнящий и футболист Фёдор Смолов.

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