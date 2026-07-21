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Фильм Мотор Сити с Аланом Ричсоном (2026) — дата выхода, когда выйдет в России, трейлер, сюжет, актёры

Боевик «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном выйдет в России 20 августа — трейлер
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила дублированный трейлер фильма «Мотор Сити». Боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») официально выйдет в кинотеатрах России 20 августа.

Видео доступно на YouTube-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

События ленты развернутся в Детройте в 1970-х годах. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса – и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель – отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Вместе с Аланом Ричсоном в ленте также сыграли Пабло Шрайбер («Его и её»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Потси Пончироли («Старый Генри»).

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