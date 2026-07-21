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В Steam вышла The Life and Suffering of Prince Jerian — продолжение российской RPG о Бранте

В Steam вышла «Жизнь и страдания принца Джериана» — продолжение российской RPG о Бранте
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В Steam состоялся официальный релиз игры The Life and Suffering of Prince Jerian («Жизнь и страдания принца Джериана») от российской студии «Схизма».

Продолжение популярной текстовой RPG «Жизнь и страдания господина Бранте» расскажет историю наследника престола великой Империи. Хотя его судьба должна складываться куда легче, чем у Бранте, на практике всё оказывается далеко не так.

Как и первая часть, новинка оформлена в стиле книги, страницы которой раскрывают нам историю принца: рассказывают о его близких, позволяют делать выборы и самим писать его историю. Стоимость игры с учётом релизной скидки составила 841 рубль. А первую часть раздают бесплатно.

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