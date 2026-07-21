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Килиан Мбаппе украсит обложку EA Sports FC 27 — анонс состоится 23 июля

Килиан Мбаппе украсит обложку EA Sports FC 27 — анонс состоится 23 июля
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Компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Кроме того, в EA показали обложку будущей игры — её украсит нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, впервые с FIFA 23.

Вернулся на обложку. Снова готов к игре.

Фото: EA

Ранее инсайдеры раскрыли первые детали новинки — EA Sports FC 27 по традиции поступит в продажу в конце сентября в двух вариантах. Владельцы максимального издания смогут начать игру на неделю раньше и получат множество внутриигровых бонусов.

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