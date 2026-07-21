В России приняли закон о легализации криптовалют
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Государственная Дума РФ согласовала закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который будет регламентировать операции с криптовалютами в России.
Теперь россияне получат возможность инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. В стране также появятся официальные криптообменники, которые будут проводить сделки по обмену биткоинов и других валют на «фиат».
При этом на российских биржах смогут появиться только некоторые криптовалюты с высокой капитализацией и большой историей ценообразования. В качестве примеров таких валют упоминаются биткоин, эфириум и стейблкоин USDT.
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