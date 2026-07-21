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«Одиссея» Нолана побила рекорд «Мстителей: Финал» по предпродажам билетов в Греции

«Одиссея» Нолана побила рекорд «Мстителей: Финал» по предпродажам билетов в Греции
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Исторический фильм «Одиссея» Кристофера Нолана установил новый рекорд по предварительным продажам билетов в кинотеатры в Греции. Лента обошла прошлого лидера — супергеройскую ленту «Мстители: Финал».

При этом в Греции не все довольны экранизацией культового произведения: в фильм не пригласили ни одного местного актёра, а Елену Троянскую сыграла темнокожая Люпита Нионго. Лидер одной из партий уже инициировал проверку.

При этом в мировом прокате лента уже собрала $ 264 млн. «Одиссея» продемонстрировала лучший старт для фильмов 2026 года, если не учитывать анимационные картины «История игрушек 5» и «Супер Марио: Галактическое кино».

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