Блогер Мистер Бист женился — из-за этого он впервые за несколько лет не выпустил видео

Самый популярный видеоблогер мира Джимми MrBeast Дональдсон сообщил о том, что женился. В соцсетях он опубликовал фото с подписью «Мистер и миссис Бист».

Подготовка к свадьбе заняла несколько недель: из-за этого впервые с 2023 года блогер перестал выпускать новые видео, хотя ранее они стабильно выходили каждую неделю, что бы ни происходило.

Из-за этого зрители даже стали строить разные теории: одни утверждали, что MrBeast снимет новое видео прямо на свадьбе, другие верили в то, что сама свадьба — пранк, чтобы создать ажиотаж вокруг следующего ролика. Однако сам Джимми, кажется, просто отдал все силы празднику, из-за чего график выпуска изменился.