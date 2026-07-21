15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В EA Sports FC 26 добавили игроков Испании с рейтингом 99 — в честь победы на ЧМ-2026

В EA Sports FC 26 добавили игроков Испании с рейтингом 99 — в честь победы на ЧМ-2026
Комментарии

21 июля в EA Sports FC 26 появился новый набор карточек. В режим Ultimate Team добавили 17 карточек с футболистами сборной Испании в честь победы на чемпионате мира по футболу — 2026.

Так, новые версии с рейтингом 99 и сразу пятью игровыми стилями+ получили спортсмены, участвовавшие в финальном матче с Аргентиной: от вратаря Уная Симона до Ламина Ямаля и Феррана Торреса. Игроки с высочайшим рейтингом в FC 26 доступны в наборах до 24 июля, после чего их можно будет приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Фото: EA

Фото: EA

Финальным ивентом в EA Sports FC 26 станет Futties — вместе с ним поддержка футбольного симулятора подойдёт к концу. Уже 23 июля Electronic Arts представит EA Sports FC 27, обложку которой украсит Килиан Мбаппе.

Материалы по теме
EA Sports FC угадала победителя ЧМ-2026 — пятый раз подряд с ЧМ-2010
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android