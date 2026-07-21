В EA Sports FC 26 добавили игроков Испании с рейтингом 99 — в честь победы на ЧМ-2026

21 июля в EA Sports FC 26 появился новый набор карточек. В режим Ultimate Team добавили 17 карточек с футболистами сборной Испании в честь победы на чемпионате мира по футболу — 2026.

Так, новые версии с рейтингом 99 и сразу пятью игровыми стилями+ получили спортсмены, участвовавшие в финальном матче с Аргентиной: от вратаря Уная Симона до Ламина Ямаля и Феррана Торреса. Игроки с высочайшим рейтингом в FC 26 доступны в наборах до 24 июля, после чего их можно будет приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Фото: EA

Фото: EA

Финальным ивентом в EA Sports FC 26 станет Futties — вместе с ним поддержка футбольного симулятора подойдёт к концу. Уже 23 июля Electronic Arts представит EA Sports FC 27, обложку которой украсит Килиан Мбаппе.