В России начали снимать комедийный сериал для подростков «Гламурные девчонки»

Компания НОКИНО приступила к съёмкам подростковой комедии «Гламурные девчонки». Сериал получил материальную поддержку от Института развития интернета (ИРИ).

Проект расскажет про школьницу Машу, которая попадает в мир, где всё кажется безупречным. Но совсем скоро героиня понимает, что даже самый идеальный мир имеет свои недостатки — а выбраться обратно оказывается не так просто.

В «Гламурных девчонках» снялись участница «Голос.Дети» и «Детского Евровидения» Алиса Кожикина, Алексей Онежен («Последний богатырь», «Кеша должен умереть»), а также Ольга Хмелевская, Ника Фесенко, Анастасия Алексеева и другие.

Фото со съёмок сериала «Гламурные девчонки»