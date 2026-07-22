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«Дота потихонечку погибает». Pure — о приоритетах Valve

«Дота потихонечку погибает». Pure — о приоритетах Valve
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Керри 1win Иван Pure Москаленко высказался о состоянии Dota 2 и переходе бывшего состава Tundra Esports в новую организацию.

По словам игрока, после ухода Tundra из Dota 2 команда два месяца искала новую организацию — и лишь две проявили интерес. Pure назвал это тревожным сигналом для сцены.

Конечно, это звоночек, что лучшую команду сезона никто не хотел подписывать так долго. Навевает мысли, что придётся когда-то заниматься чем-то другим, помимо игры в Доту. Дота потихонечку погибает. Тенденция показывает, что Valve это неинтересно. Они не проводят ничего, несколько лет даже Инт отдают PGL. Valve — это гигантская организация, и у них главной стоит прибыль. Если Дота им не приносит прибыль — то они будут заниматься тем, что приносит больше прибыли. А это, соответственно, CS.
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