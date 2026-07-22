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На новом кадре третьего сезона ленты «Властелин колец: Кольца власти» появился Гэндальф

На новом кадре третьего сезона ленты «Властелин колец: Кольца власти» появился Гэндальф
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Empire поделилось новым кадром третьего сезона ленты «Властелин колец: Кольца власти». На нём можно увидеть Гэндальфа, которого сыграл Дэниэл Вейман.

Новый кадр третьего сезона «Колец власти»

Фото: Empire

Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго.

Всего планируется пять сезонов картины «Властелин колец: Кольца власти». Однако зрительские рейтинги проекта стремительно падают, что может сказаться на планах авторов.

Третий сезон шоу стартует 11 ноября на Amazon Prime Video. Сервис не работает в России.

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