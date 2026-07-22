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Появились первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Появились первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
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Entertainmenty Weekly опубликовало первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев». На нём можно увидеть главных и второстепенных героев.

Дебютные кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сюжет второго сезона шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступает в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартовал 10 декабря 2025 года, а даты выхода третьего пока нет.

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