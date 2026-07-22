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Трейлер «Мстители: Судный день» за сутки набрал 500 млн просмотров — почти новый рекорд

Трейлер «Мстители: Судный день» за сутки набрал 500 млн просмотров — почти новый рекорд
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Дебютный трейлер «Мстителей: Судный день» на всех площадках суммарно собрал 500 млн просмотров за сутки. Это позволило ему стать вторым самым популярным в истории, уступив лишь трейлеру ленты «Человек-паук: Новый день», который за 24 часа после выхода набрал больше.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря.

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