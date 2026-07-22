Фильм о Снуп Догге выйдет 6 августа 2027 года
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Стало известно, что биографический фильм о Снуп Догге выйдет в зарубежный прокат 6 августа 2027 года. Напомним, молодого рэпера в картине сыграл Джонатан Дэвис.
Фильм рассказывает о восхождении к славе Кэлвина Бродуса-младшего, который взял себе псевдоним Снуп Догг. Его дебютный альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми».
Снуп Догг пробовал себя в кино и на телевидении, часто сотрудничал с NBCUniversal, появлялся в шоу The Voice и стал постоянным участником олимпийских трансляций.
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