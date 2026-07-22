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Появились новые кадры хоррора «Глиноликий» от DC

Появились новые кадры хоррора «Глиноликий» от DC
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Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами фильма «Глиноликий» от DC. На них можно увидеть главного героя и других персонажей.

Новые кадры «Глиноликого»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Картина расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.

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