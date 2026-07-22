15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В работе находится сериал по «Робокопу»

В работе находится сериал по «Робокопу»
Комментарии

Amazon одобрила работу над сериалом «Робокоп». О картине стало известно ещё в 2023 году, но полноценный выпуск одобрили только сейчас.

Согласно официальному синопсису, «гигантский технологический конгломерат убеждает городские власти внедрить в полицейскую службу мощного робота — робота, в которого имплантировано сознание погибшего офицера».

В Amazon заказали восемь эпизодов сериала. Дату его выхода пока не называют, когда начнутся съёмки, тоже пока не говорят. Франшиза «Робокоп» началась в 1987 году с первого фильма, в котором Питер Уэллер сыграл главную роль — получеловека-полумашины, сотрудника правоохранительных органов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android