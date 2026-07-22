В работе находится сериал по «Робокопу»
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Amazon одобрила работу над сериалом «Робокоп». О картине стало известно ещё в 2023 году, но полноценный выпуск одобрили только сейчас.
Согласно официальному синопсису, «гигантский технологический конгломерат убеждает городские власти внедрить в полицейскую службу мощного робота — робота, в которого имплантировано сознание погибшего офицера».
В Amazon заказали восемь эпизодов сериала. Дату его выхода пока не называют, когда начнутся съёмки, тоже пока не говорят. Франшиза «Робокоп» началась в 1987 году с первого фильма, в котором Питер Уэллер сыграл главную роль — получеловека-полумашины, сотрудника правоохранительных органов.
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