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Трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом была как первый акт фильмов Сэма Рэйми

Трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом была как первый акт фильмов Сэма Рэйми
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В интервью к скорой премьере ленты «Человек-паук: Новый день» президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что по сути первая трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом, которая началась «Возвращением домой» и закончилась «Нет пути домой», была как первый акт в лентах Сэма Рэйми с Тоби Магуайром.

Иными словами, нас ждёт ещё много историй о Человеке-пауке, которого сыграет Том Холланд, поскольку «Новый день» — начало новой трилогии.

Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

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