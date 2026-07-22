Начались съёмки нового сезона перезапуска «Клиники»

О старте съёмок 11-го сезона культовой «Клиники» сообщили на страницах сериала в соцсетях. Производство стартовало, но неизвестно, сколько оно продлится.

Предыдущий 10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

К главным ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие актёры, которые радовали фанатов оригинального сериала. Ожидается, что новый сезон проекта стартует в 2027 году.