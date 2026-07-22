Фильм «Властелины вселенной» вышел в онлайне

22 июля состоялась цифровая премьера фильма «Властелины вселенной». Фантастическую картину уже можно посмотреть на Amazon Prime Video.

Таким образом, новая часть по знаменитой франшизе добралась до стримингов спустя 45 дней после релиза в кинотеатрах. За этот срок лента собрала в кино скромные $ 113 млн при бюджете в $ 170 млн и не смогла окупиться в прокате.

«Властелины вселенной» рассказывают о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Фильм получил смешанные оценки от критиков, однако зрители оценили ленту куда выше — на Rotten Tomatoes у фантастики 86% положительных отзывов от аудитории.