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«Пропасть» с Марком Эйдельштейном выйдет в онлайн-кинотеатрах России 25 июля

«Пропасть» с Марком Эйдельштейном выйдет в онлайн-кинотеатрах России 25 июля
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«Кинопоиск» объявил, что фильм «Пропасть» с Марком Эйдельштейном в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатрах России 25 июля.

Сюжет ленты рассказывает о счастливых молодожёнах Даше и Саше, которые отправляются в большое свадебное путешествие. Но судьба вносит свои коррективы — во время прыжка с парашютом пилотом оказывается Артём – бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, все трое прыгают без подготовки. Герои чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров.

В ленте также снялись Тина Стойилкович («Оффлайн») и Степан Белозёров («Лёд 3»). Режиссёром выступил Алексей Ионов.

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