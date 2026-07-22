«Мстители: Судный день» уже собрали $ 16,5 млн — за пять месяцев до премьеры

20 июля состоялась премьера большого трейлера фильма «Мстители: Судный день» — новой картины в киновселенной Marvel. Вместе с выходом ролика в США стартовали эксклюзивные предпродажи за пять месяцев до выхода ленты.

Как сообщает издание Variety, это оказалась крайне успешная акция от Disney. Продажи билетов на новых «Мстителей» составили $ 16,5 млн, весь премьерный день полностью выкуплен. Инсайдеры сообщают, что сейчас Disney просит кинотеатры добавить больше сеансов ленты на Рождество и новогодние дни, чтобы получить больше внимания, чем «Дюна 3».