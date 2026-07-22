Во Франции запретят соцсети детям до 15 лет — вслед за Австралией

Парламент Франции одобрил запрет соцсетей детям до 15 лет. Как сообщает BBC, будущий запрет начнут вводить поэтапно: уже в сентябре местные жители не смогут создавать аккаунты, а сами сайты должны будут проверять возраст новых пользователей.

Полноценное введение ограничения соцсетей детям до 15 лет состоится в январе 2027 года. Это значит, что всем французским пользователям необходимо будет доказать, что они старше указанного возраста. Сам закон в правительстве связывают с психическим здоровьем детей, которые в интернете «сталкиваются с травлей» и «другими потенциальными угрозами».

Интересно, что сейчас в законе не прописаны конкретные штрафы за несоблюдение новых правил как для платформ, так и для самих пользователей и их родителей. Также неясно, что за сервисы подразумеваются под соцсетями — документ будут дорабатывать в ближайшие месяцы.

Ранее похожий запрет ввели в Австралии — в стране недоступны соцсети детям до 16 лет. По данным исследования, подобные ограничения оказались малоэффективны: соцсети почти не проверяют возраст своей аудитории в стране, а сами местные жители находят простейшие способы для обхода закона. Недавно подобный запрет также ввели в Малайзии и Азербайджане, весной закон должен вступить в силу в Великобритании, его также обсуждают в Канаде, ОАЭ и Индонезии.