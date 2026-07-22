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Дом дракона, 3-й сезон 6-я серия — когда выйдет, дата выхода, кадры

HBO показала кадры из шестого эпизода третьего сезона «Дома дракона»
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Компания HBO опубликовала новые кадры шестого эпизода третьего сезона «Дома дракона». На них можно увидеть главных героев проекта, события которого уже перешли за экватор третьего сезона. Эпизод по традиции выйдет утром в понедельник, 27 июля.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю проекта.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В ленте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

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