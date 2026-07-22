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Илон Маск выпустит ИИ-версию «Одиссеи» — в противовес фильму Кристофера Нолана

Илон Маск выпустит ИИ-версию «Одиссеи» — в противовес фильму Кристофера Нолана
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Американский предприниматель Илон Маск объявил о старте работы над своей версией фильма «Одиссея». Самый богатый человек в мире остался недоволен недавней картиной Кристофера Нолана и решил создать свою экранизацию поэмы Гомера.

В соцсети X бизнесмен заявил, что это будет полноценный полнометражный фильм, сгенерированный ИИ. Маск пообещал выпустить картину до конца 2026 года.

До конца года Grok Imagine снимет полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точен и верен искусству Гомера.

В комментариях некоторые пользователи сообщили бизнесмену, что у оригинальной «Одиссеи» нет исторического соответствия — в поэме присутствует множество фантастических элементов: от циклопов до богов и магии. Кроме того, нынешние нейросети строго ограничены в генерации роликов с единым сюжетом и постановкой.

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