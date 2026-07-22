В России выросли цены на связь — в ФАС начали проверку

Летом 2026 года в России начали расти тарифы на сотовую связь. Как обратили внимание «Известия», за последние недели множество россиян получили уведомление о повышении цен на связь.

Так, с июля «Билайн» повысил стоимость тарифов примерно на 12%, «Мегафон» поднимет цены на 14% уже с 26 июля. Ранее об их индексации своих тарифов объявила и Yota — с 18 июля цены на тарифы повысились на 16%.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку и ведёт анализ экономической обоснованности повышения тарифов. При наличии оснований примет «меры антимонопольного реагирования» — аналогичный ответ дали и в Минцифры.

В ведомстве отметили, что повышение цен связано с ростом потребления данных и переходом на более высокие скорости. При этом должны приниматься во внимание интересы абонентов, планы должны быть гибкими и учитывать возможности разных категорий населения, отмечают в ведомстве.