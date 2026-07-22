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Начались съёмки комедии «Отцовский клуб» с Сергеем Буруновым и Михаилом Пореченковым

Начались съёмки комедии «Отцовский клуб» с Сергеем Буруновым и Михаилом Пореченковым
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Кинокомпания «Инфинити Контент» и телеканал «Россия» объявили о старте производства фильма «Отцовский клуб». Съёмки лирической комедии займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на телевидении и стримингах.

В центре сюжета ленты окажутся пятеро совершенно разных мужчин, которые встречаются в комнате ожидания роддома в один из самых важных дней своей жизни. Пока их жены рожают, будущие отцы успевают поспорить, повздорить, поделиться личными страхами и создать собственный «Отцовский клуб».

Главные роли в картине сыграют Михаил Пореченков («Хоккейные папы»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Виктор Хориняк («Поехавшая»), Юрий Насонов («Сводишь с ума») и Макар Хлебников («Кончится лето»). Режиссёром выступит Владимир Котт («На деревню дедушке 2»).

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