«Наиграл всего 10 часов». Пётр Гланц — о ремейке «Готики»

Портал «Кинопоиск» взял интервью у знаменитого актёра дубляжа Петра Гланца. Он рассказал о своём опыте игры в ремейк «Готики», где он озвучил главного героя Безымянного.

По словам Гланца, он пока наиграл только 10 часов. Актёр отметил, что у него слишком мало времени остаётся на «Готику», он надеется, что ему удастся «погонять как следует».

Наиграл всего 10 часов, потому что у меня нет времени. В «Готику» хорошо играть, когда ты либо бездельник, либо у тебя нет семьи. Условно, днём поработал, пришёл, сел — и пять часов играешь. Играть по 30 минут — мучение. Поэтому жду, когда появится больше свободного времени. Может, мини-отпуск возьму, чтобы погонять как следует. Пока такой возможности нет.

Пётр Гланц также добавил, что часто играет в квесты, которые не отнимают много времени. Кроме того, ему нравится знаменитая видеоигровая серия Diablo.

Релиз ремейка «Готики» состоялся 5 июня ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В проекте разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Персонажи соблюдают настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.