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Трейлер фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским — выход осенью

Трейлер фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским — выход осенью
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Кинокомпания «Резервная копия» представила трейлер фильма «Лето в Бадене». Экранизация одноимённого романа Леонида Цыпкина выйдет осенью 2026 года.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Резервная копия»/«Кинопоиск».

Проект расскажет об интеллигенте из СССР, который разочаровывается в своей жизни и решает её изменить. Больше всего мужчину заворожила история писателя Ф. М. Достоевского и его страсть к азартным играм. Теперь он собирается поставить на кон всё, что у него есть.

Главные роли исполнили Филипп Янковский («Зеркало»), Мария Смольникова («Начальник разведки»), Павел Табаков («Молодой человек») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Желнов — сценарист документального фильма «Саша Соколов. Последний русский писатель».

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