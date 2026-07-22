Стартовали съёмки комедии «Баба Яга на каникулах» с Людмилой Артемьевой

Кинокомпания «Фреш-фильм» сообщила о старте съёмок фильма «Баба Яга на каникулах». Дата выхода продолжения комедийной франшизы пока неизвестна.

Фото: «Фреш-фильм»

Фото: «Фреш-фильм»

Фото: «Фреш-фильм»

Фото: «Фреш-фильм»

Сюжет ленты вновь расскажет о волшебнице Бабе Яге, которая отправляется отдыхать в деревню — там семья Марьи Искусницы планирует отпраздновать день рождения Маруси. В один момент силы зла решают устроить ловушку для главной героини и родственников юной волшебницы.

Главную роль вновь исполнит Людмила Артемьева («Сваты»). В проекте также сыграют Александр Ильин («На деревню дедушке»), Ян Цапник («Триггер»), Глафира Тарханова («Любовники») и другие актёры. Режиссёром выступит Карен Захаров — постановщик предыдущих частей серии «Баба Яга спасает мир» и «Баба Яга спасает Новый год».