«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 18 млн за понедельник в США — рекорд 2026 года

Издание Deadline сообщило о новых кассовых рекордах фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. За понедельник, 21 июля, картина собрала $ 18,6 млн в США.

Таким образом, лента продемонстрировала лучший результат 2026 года по сборам за первый день недели. Ранее рекорд принадлежал «Истории игрушек 5», которая заработала в понедельник $ 17,3 млн. Ранее «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов 2026 года, если не учитывать анимационные проекты, а также рекордный дебют в карьере Кристофера Нолана.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.