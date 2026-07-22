Трейлер драмы «Мисти Грин» с Адамом Драйвером — выход в октябре

Студия А24 представила трейлер фильма «Мисти Грин». Драма выйдет в мировом прокате в октябре — более точную дату премьеры раскроют позднее.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.э

Сюжет расскажет о талантливой актрисе Мисти Грин. Постепенно она начинает лишаться карьеры из-за своего бойкого характера. Всё меняется, когда режиссёр Джордан предлагает ей роль, которую создали специально для неё.

Главные роли исполнили Розалинд Элизар («Медленные лошади»), Адам Драйвер («Последняя дуэль»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Анна Кендрик («Скотт Пилигрим против всех») и другие актёры. Режиссёром выступил знаменитый артист Крис Рок («Одноклассники»).