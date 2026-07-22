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Трейлер фильма «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй — выход 14 августа

Трейлер фильма «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй — выход 14 августа
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Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма «На краю Оук-стрит». Фантастический триллер выйдет в мировом прокате уже 14 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действие картины развернётся на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»). Режиссёром выступил Дэвид Роберт Митчелл — автор хоррора «Оно приходит за тобой» и комедии «Под Сильвер-Лэйк».

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