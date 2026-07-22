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Фильм Глиноликий (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть, трейлер

Большой трейлер хоррора «Глиноликий» от DC — выход 23 октября
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Кинокомпания Warner Bros. представила большой трейлер фильма ужасов «Глиноликий». Премьера ленты в мировом прокате состоится 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Хоррор войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли исполнили Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».

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