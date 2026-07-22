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Постер мультфильма «Angry Birds в кино 3» в духе «Мстителей: Судный день»

Постер мультфильма «Angry Birds в кино 3» в духе «Мстителей: Судный день»
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Кинокомпания Paramount Pictures представила стильный постер мультфильма «Angry Birds в кино 3». Он выполнен в стиле аналогичного рекламного изображения для предстоящей картины «Мстители: Судный день».

Фото: Paramount Pictures

Третья часть анимационной серии вновь будет основана на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. В третьей части серии главный герой Ред столкнётся с величайшим испытанием в своей жизни — отцовством.

«Angry Birds в кино 3 выйдет в мировом прокате 23 декабря. Примечательно, что премьера ленты состоится спустя пять дней после „Мстителей: Судный день“. Постановщиком триквела выступил Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются. К своим ролям вернулись Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака).

Трейлер предстоящего мультфильма:
Видео
Первый трейлер мультфильма «Angry Birds в кино 3» — премьера 23 декабря
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