Компания OpenAI сообщила, что её искусственный интеллект самостоятельно взломал другую платформу. Инцидент произошёл во время тестирования разных ИИ-моделей.

Жертвой атаки стала Hugging Face — платформа для разработки искусственного интеллекта. OpenAI дала команду нейросети, чтобы она попыталась провести анализ безопасности сервиса. ИИ решила выполнить запрос максимально быстро, получив доступ к инфраструктуре платформы.

Модели выявили уязвимости в исследовательской среде OpenAI и производственной инфраструктуре Hugging Face, чтобы получить тестовые решения непосредственно из производственной базы данных платформы. Всё указывает на то, что модели были чрезмерно сосредоточены на поиске решения задачи, идя на крайние меры для достижения довольно узкой цели тестирования.

В OpenAI назвали случившееся «беспрецедентным кибер-инцидентом». Компания расследует произошедшее вместе с Hugging Face, чтобы не допустить повторной атаки и усилить безопасность платформ.