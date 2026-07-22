«Спас меня своим позитивом»: Джейсон Судейкис — о сериале «Тед Лассо»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Тед Лассо» Джейсона Судейкиса. Он рассказал, как знаменитое шоу повлияло на его жизнь.

По словам актёра, играть такого позитивного персонажа, как главный герой, оказалось весьма заразительно. Проживать судьбу Теда Лассо оказало огромное влияние на Судейкиса, сделав его отношение к миру намного ярче.

Сериал буквально спас меня. Заразительно играть персонажа, который видит в людях лучшее и не злится на мир за все его недостатки. Я не Дэниэл Дэй-Льюис, но было здорово жить в этом — чувствовать это в голове и теле весь день. До сих пор так живу.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта. Проект официально завершился весной 2023 года, после чего авторы решили вернуться к ленте с другой стороны — четвёртый сезон будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». Продолжение стартует уже 5 августа.