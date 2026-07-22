Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 8 — предзаказы в России стартовали

Компания Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold 8. В линейку устройств вошло сразу три гаджета: Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8.

Фото: Samsung

Galaxy Z Fold 8 получил экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Гаджет имеет два дисплея: один диагональю 7,6 дюйма, другой — 5,5 дюйма. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и операционной системе Android 17. Всего выпустят две модели: с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ физической памяти, а также с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, смартфон оснастили 10-мегапиксельной камерой. Стоимость Z Fold 8 составит от 149 990 рублей.

Фото: Samsung

Модель Galaxy Z Fold 8 Ultra обладает более крупным основным экраном с диагональю 8 дюймов и внешним экраном на 6,5 дюйма. Он также получит более ёмкий аккумулятор на 5000 мА/ч. Смартфон будет продаваться от 169 990 рублей. Продавать гаджет будут от 105 тыс. рублей.

Galaxy Z Flip 8 будет работать на собственном процессоре Samsung Exynos 2600. Гаджет также станет легче предыдущего поколения — вес составит 180 граммов. Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4300 мА/ч.

Издание РБК Life сообщило, что предзаказы в России уже стартовали. Сами новые модели поступят в продажу в отечественных сетях уже 24 июля.