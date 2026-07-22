100 Thieves выбила Team Falcons с BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Американская 100 Thieves сенсационно обыграла Team Falcons в онлайн-стадии BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 4:13 на Nuke, 13:7 на Dust2 и 13:11 на Anubis.

Лучшим игроком серии стал Ховард rain Найгард, который оформил 45 киллов при рейтинге 1,15. Немаловажную роль также сыграл 19-летний Алекс poiii Нихольм Сундгрен, оформив несколько важных клатчей в соло-ситуациях.

Благодаря победе 100 Thieves проходит в следующий этап стадии, где сразится за проход в плей-офф. Онлайн-стадия проходит до 26 июля. Team Falcons же покидает турнир на 17-32-м месте.

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.