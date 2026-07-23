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Фильм «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна официально вышел в кинотеатрах России

Фильм «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна официально вышел в кинотеатрах России
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают показывать фильм «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна. Картину уже можно посмотреть во многих городах страны.

Лента рассказывает историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме «Её личный ад» исполнили Софи Тэтчер («Максин XXX», «Экзорцист»), Чарльз Мелтон (сериал «Ривердейл»), Кристин Фросет («Американские истории ужасов») и Гавана Роуз Лю («Настройщик»).

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