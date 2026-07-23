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Майлза Моралеса введут в киновселенную Marvel в какой-то момент

Майлза Моралеса введут в киновселенную Marvel в какой-то момент
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Обсуждая будущее киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал, что в какой-то момент в неё введут Майлза Моралеса. По идее он должен стать либо преемником Питера, либо его другом и помощником по борьбе с преступностью.

Файги, к примеру, считает, что Моралес появится, как завершится серия фильмом о Пауке в исполнении Тома Холланда.

Я думаю, что фильмы о Человеке-пауке сложатся так: нужно добавить Майлза в какой-то момент после завершения серии картин с нынешним Паучком.

«Человек-паук: Новый день», свежую картину о Человеке-пауке, можно будет увидеть в зарубежном прокате с 31 июля. В России лента выйдет позже.

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