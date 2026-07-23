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В России вышел семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой»

В России вышел семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начались показы фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

Вторая часть вновь рассказывает про Сашу, который однажды находит в лесу маленького лисёнка, попавшего в капкан. В продолжении Саша встречает своего дикого друга — лиса Рыжего, мальчик узнаёт, что его семью похитил передвижной зоопарк. Герой решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждут захватывающее путешествие и встреча с новым настоящим другом.

В актёрский состав ленты вошли Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова и другие. Режиссёром вновь выступила Анна Курбатова.

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